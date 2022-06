Vamos até ao exterior, mas não ao jardim propriamente dito, vamos até aos telhados. Insólito? Talvez, mas é algo que está a dar que falar: telhados verdes.

O que são telhados verdes?

Antes de mais nada é importante perceber este conceito de telhados verdes. É simples, como o próprio nome indica, o telhado de uma moradia ou de um prédio é verde, ou seja, tem vegetação. São também conhecidos por telhados ecológicos. Esta técnica consiste na implantação de solo e vegetação, sobre uma camada impermeável no telhado de uma habitação, numa manta asfáltica ou de lona. Tendo como intuito a transformação do visual de uma casa ou de um edifício. Estes permitem ainda, deixar a cidade com uma paisagem um pouco mais verde e sobretudo amiga do ambiente, já que são uma forma de bio-construção, na área da arquitetura sustentável moderna. Apesar da história recordar o uso de telhados verdes em alguns impérios, a sua maior incidência ocorreu nos anos 60, no norte da Europa, mais precisamente na Alemanha e na Suíça.

Quais são as principais vantagens e desvantagens de um telhado verde?

As vantagens são bem mais do que as desvantagens, por exemplo o telhado verde permite filtrar a polução do ar, já que as plantas produzem oxigénio; permite absorver a água da chuva, alivia possíveis enchentes; permite um bom isolamento acústico; regula a humidade do ar à volta do edifício; se bem instalados têm maior durabilidade do que os telhados convencionais; promove o equilíbrio natural (habitat de espécies de pássaros locais por exemplo); cria um agradável terraço para diversos tipos de finalidades; tornam a cidade mais agradável e do ponto vista ecológico, são vistos como soluções de sustentabilidade para reduzir temperaturas e reter o carbono. Quanto às desvantagens, estas pretendem-se principalmente pelo custo inicial de instalação, mas que a longo prazo compensará; requer manutenção e cuidados (a menos que jardinar seja positivo para si); exigem mão-de-obra qualificada, pois no caso de ficar mal instalado, rapidamente o telhado verde, torna-se num grave problema; e ainda a proliferação de ervas daninhas.

Quais são os custos para ter um telhado verde?

Ter um telhado verde, requer a mão-de-obra de um profissional e materiais adequados, não é algo de barato, mas que a longo prazo será compensatório. Não veja isso como um gasto, mas sim como um projeto para e do futuro! Se estiver interessado e quiser ser amigo do ambiente, aconselhamos a dirigir-se a um profissional da área, que poderá encontrar nesta página, de modo a pedir conselhos e orçamentos. Por outro, não deixe de inspirar-se nas várias ideias que temos por aqui. Vai ver que se tiver um telhado verde, rapidamente criará uma onda de moda e todos o irão querer copiar!