É mesmo isso o TELHADO, e é mesmo dele que vamos falar por aqui. Mantenha-se atento e siga, porque aqui está protegido!

Já imaginou uma casa sem telhado? É impossível, não é?! Por isso, é que ele merece o nosso destaque e que falamos dele, como bem merece. Até porque poderá estar a precisar de algumas luzes sobre o assunto, ora porque está a construir uma casa nova ou porque está a pensar em trocar o telhado. É inevitável, com o tempo, é algo que precisa de ser substituído para evitar danos dentro da própria casa, que só trarão custos e dores de cabeça.

Quais são os tipos de telhas que existem?

De facto existem vários modelos de telhados, de diferentes materiais, formas, cores… o que poderá o deixar confuso na hora de o escolher. Veja o que pode encontrar no mercado, deixamos aqui os mais usados: telha em cerâmica, que é a mais comum e mais antiga cobertura de habitações. Estas telhas são excelentes barreiras térmicas; telha em vidro, esta será perfeita para quem pretende que a luz natural penetra no interior; telha em cimento, ao optar por este material, poderá ter uma opção de cores e de formas. São ainda impermeáveis; telha ecológica, é fabricada por camadas de fibras vegetais impermeabilizadas; telha metálica, é feita de aço e é geralmente resistente e durável. Perante esta diversidade, deve pensar naquele que mais se adaptará à estética da sua casa, ao clima da sua região, já que este recebe todas as adversidades climáticas e ainda, naquele que mais durabilidade tiver. O melhor será de se aconselhar perto de um vendedor responsável e/ou de um profissional da área, que o orientará neste processo de escolha, como também o aplicará.

É preciso ter algum cuidado?

Sim, quando falamos num telhado, falamos numa estrutura fundamental da nossa casa. Se algo correr mal com ele, a nossa casa poderá ficar bastante prejudicada, além de mexer com todo o recheio da habitação e o nosso conforto. Como tal, é fundamental proceder a um bom isolamento e impermeabilização do telhado, de modo a haver uma camada protetora para proteger do calor, do frio, da chuva, da neve e também da sonorização.

Se precisar de ideias sobre telhados, de algum produto ou mesmo encontrar um profissional, é só clicar nas respetivas áreas da nossa página para se direcionar de forma certa. Agora não há desculpas para não ter um bom telhado!