Falamos sim da sauna ou do banho finlandês (o seu outro nome), este é o tal lugar bem quente que promete fazer suar qualquer um. Um hábito que se está a tornar cada vez mais comum e de acesso a todos, já que as podemos encontrar em diversos locais, ao contrário de há anos atrás, que só tinha acesso à sauna pessoas com maior nível mas socio-económico.

Se gosta de suar, relaxar naquela atmosfera tem de espreitar nesta página as nossas mais variadas recomendações – produtos, profissionais e artigos, que lhe darão a conhecer mais sobre este assunto. Mas antes de mais respondemos a estas duas grandes questões, ora veja…

Quais são as vantagens e desvantagens de uma sauna?

Fazer sauna poderá não agradar a gregos e a troianos, é como tudo na vida. Há quem não prescindirá de umas idas lá e há quem não ir, não fará diferença nenhuma. Mas, este hábito muito nórdico, está a conquistar cada vez mais os portugueses, podem frequentá-la no ginásio, no centro estético, nas piscinas ou até em casa… Mas afinal devo ou não fazer sauna? Essa é uma questão muito pessoal e claro se tiver determinadas condições de saúde, deverá questionar o seu médico. Fazer sauna é estar dentro de um pequeno espaço, seco, com temperaturas bastante elevadas, geralmente não ultrapassa os 60º. Dentro dos benefícios da sauna salientam-se a perda de peso; o alívio do stress e hipertensão; o combate das dores de coluna; a melhoria da circulação sanguínea; uma maior hidratação da pele; a ajuda nas doenças do sistema respiratório; a expulsão das impurezas; e pode ajudar a prevenir gripes e constipações. Como vê são muitos benefícios. Quanto às desvantagens ou cuidados inerentes, deve ser visto sobretudo para pessoas com problemas cardíacos, grávidas, ou pessoas com determinados tipos de pele. Atenção, não é de todo recomendado para crianças. Tenha ainda, cuidado com a desidratação do corpo, é importante beber muita água.

Ter uma sauna em casa, sim ou não?

Se tiver espaço em casa, se as suas idas à sauna fazem parte da sua agenda semanal, então porque não ter uma sauna privativa? Não só a longo prazo poderá compensar, como também acabará por ter mais autonomia e à vontade para fazer a sua sauna, nas horas e momentos que bem lhe apetecer. Sem falarmos na higiene e do lado da intimidade que lhe é inerente. Se tem custos? É claro, falamos num investimento, mas porque não se oferecer este miminho, que poderá ser desfrutrado por si, pelo seu companheiro ou até por alguns amigos e familiares. Hoje em dia, existem imensas possibilidades de saunas, de preços e de tamanhos. É um mercado que está a crescer e a ganhar terreno, podemos dizer que é um luxo que está a ficar cada vez mais ao alcance de todos. Mas nada melhor do que se informar perto dos profissionais em questão e tirar todas as suas dúvidas.