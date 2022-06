A casa de banho é uma das divisões mais importantes de casa. É aquele espaço que lhe proporciona bem-estar, como tal descubra o que temos sobre ela aqui!

Como qualquer divisão de casa, há sempre um momento em que será necessário remodelar. Ora porque mudamos de casa e o espaço precisa de um novo visual (ao nosso gosto) ou porque com a força do uso e do tempo, a casa de banho está danificada, velha e já nada nos diz. Precisa de um makeover. E sabe que mais? Isso só beneficiará a sua casa, já que ficará mais valorizada e atrativa!

O que devo ter em conta na renovação da casa de banho?

Tudo dependerá do processo e do que pretende remodelar. Se são só alguns retoques ou se é algo de mais intenso, como mudar os azulejos da parede e/ou do chão, rever a ventilação ou até alterar as louças sanitárias (banheira, sanita, lavatório e bidê). Deve por isso pensar, estimar custos, priorizar e projetar. Depois há que considerar possíveis custos de um ou mais profissionais, já que para si poderão ser tarefas complexas. Nunca deve subestimar valores, faça um trabalho de qualidade, pois este fará toda a diferença e como sabe o barato pode sair caro! Por isso, a renovação de uma casa de banho poderá ser um trabalho laborioso, mas tudo depende do objetivo, se está com uma equipa ou não. Mas será que o resultado final, não valerá todo o trabalho e os pingos de suor? Acreditamos que sim, até porque todos sonhamos com uma casa de banho de sonho…

Como posso remodelar a casa de banho de forma rápida e simples?

No caso de não querer entrar em grandes obras, pode perfeitamente dar um novo look à sua casa de banho, sem por isso partir azulejos. Pode apostar numa pintura nova, no teto ou numa das partes das paredes, é simples e económico e dá logo bom ar. Reveja também a iluminação da casa de banho, uma luz adequada torna um lugar monótono num lugar agradável. Talvez trocar as cortinas opacas, por cortinas transparentas ou alterar o espelho, por outro vistoso que criará amplitude. Tenha também tudo organizado, apostando em prateleiras, no caso de não ter muito espaço para arrumações, e tenha frascos e embalagens bonitas. E finalmente, aposte em detalhes decorativos, como velas, plantas ou flores e até em bonitos atoalhados que farão diferença na sua casa de banho. Mas não se esqueça que menos é sempre mais!