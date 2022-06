Remodelar a casa

Sim, mesmo quando não sabe por onde começar ou por onde se virar, pode contar connosco, temos as soluções e inspirações certas, só para si.

Não deixe este desejo de remodelar a sua casa e comece a pensar nisso. O que consiste a remodelação de uma casa?

É importante não confundir remodelação com reconstrução, apesar das duas andarem de mãos dadas. A remodelação de uma casa é mais soft, não requer tantas obras (e tanta dor de cabeça). Dá um novo rosto a uma ou mais divisões da casa. É possível remodelar apenas um espaço de casa, sempre conforme as necessidades e desejos dos moradores. Uma pintura, um papel de parede, um pavimento renovado, um móvel novo, uma nova decoração (tapete, cortinas, almofadas, roupa da cama, etc)… Estes poderão ser alguns dos seus objetivos no processo de remodelação. Define-os.

O que devo pensar primeiro?

Quando tomamos a decisão de remodelar uma divisão ou toda a casa, é porque estamos cansados do que vemos ou porque está tudo muito antigo e nada apelativo. Para remediar esta situação, deve de início planear o que quer mesmo mudar. Sempre priorizando, do mais importante ao menos importante, isto é definir as necessidades. Depois conforme o orçamento disponível vai avançando nos objetivos. É importante pensar também nas cores, nas texturas que mais gostará de ver na sua nova casa, bem como os pontos de luz, estes nunca poderão ser esquecidos (fazem toda a diferença). Deve também projetar a organização do espaço, o posicionamento dos vários elementos e a abertura da área, que é fundamental.

Preciso da ajuda de um profissional?

Esta questão dependerá sempre das suas habilidades e do levantamento preliminar (que abordamos anteriormente). Se precisa apenas de alterar os móveis e a decoração, talvez não seja necessário uma ajuda, apesar do arquiteto de interior fazer verdadeiros milagres na organização e aproveitamento do espaço. No caso de precisar de pintar, colar papel de parede ou alterar os azulejos, talvez necessita da ajuda de um expert. O rigor e a perfeição da obra fará toda a diferença no resultado final. E digamos a verdade, entregar um projeto tão importante a uma pessoa da área, de confiança e que sabe o que faz, será bem fácil e muito menos stressante para nós. É claro que é um investimento, mas será que a nossa casa e o nosso bem-estar não valerão a pena? Acreditamos que sim. E se der este passo, vai ver que em breve a sua casa estará na nossa revista! Boas obras!