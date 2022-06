Reconstrução de casas

Mas se tivermos no final a garantia de ter algo fantástico, ao nosso gosto e como sempre idealizamos, será que todo o esforço não terá valido a pena?! Acreditamos que sim, até porque reconstruir é dar uma segunda oportunidade a algo que já viveu e que já deu o que tinha a dar…

Seguimos em frente e vamos dar outra história à nossa casa?

Por onde começar?

Agora que ultrapassou o passo mais importante, pois já está mentalizado e tem a certeza que quer reconstruir a sua casa ou outra que comprou ou herdou, precisa de arregaçar as mangas e seguir em frente. Não podemos dizer sem medos, há sempre receios, incertezas e especulações, estes fazem parte do processo e ainda bem, é uma forma de o deixar atento e motivado. “E depois disso homify?” Assim que tomar essa decisão precisa de encontrar profissionais da área, como um arquiteto ou um engenheiro que orientará todo o processo, ele estará lado a lado consigo neste projeto. Ouvirá as suas ideias, os seus gostos, as suas ambições, o que não quer e o que tem medo… Tem de partilhar tudo, sim? É como um confidente. Há que ser muito claro. Se não souber por onde se virar e não tiver a mínima ideia por onde procurar um excelente profissional, já sabe que aqui na nossa página homify, poderá encontrar os melhores, em praticamente todo o mundo. Com a vantagem de poder conferir os projetos dos profissionais, de modo a analisar o tipo de trabalho, e se vai ou não ao encontro do que procura. É uma oportunidade que não encontrará em mais lado nenhum. Por isso pode começar já a fazer essa pesquisa por aqui.

E o orçamento?

Não lhe conseguimos dizer quanto irá gastar na reconstrução da vossa futura casa, tudo dependerá da obra em si e claro daquilo que quer e pode gastar. É de realçar que não é preciso despender fortunas para fazer algo bonito. Junto do vosso profissional, peça uma simulação, com base naquilo que pretende. Se tudo se enquadrar e tudo for claro, não haverá razão para correr mal.

Onde posso ver ideias de casas remodeladas?

É importante fazer uma pesquisa… melhor muitas! Veja os vários projetos que temos aqui, inspire-se e inspire-se, guarde as imagens num livro de ideias, para depois partilhá-las com o vosso profissional. Será mais fácil exprimir o vosso sonho assim. Temos de certeza que aqui encontrará modelos de casas semelhantes à sua e veja assim, se quer algo de muito diferente, com uma nova imagem ou se pretende manter as marcas do passado.

Reconstruir é saber seguir em frente… é dar memória ao passado, sem ter medo de abraçar o presente e projetar o futuro. Uma casa com várias histórias, é como escrever um livro de memórias. Escreva a sua!