Na nossa casa, há as divisões para o “eu social” e as divisões para o “eu privado”. O quarto cabe na última categoria.

A decoração de um quarto de casal deve partir de um consenso. O ambiente deve ser neutro e agradar a ambos, não tendo que se abdicar, como é natural, de objectos individuais e diferenciadores que reflictam a personalidade de quem nele habita. O truque é tentar chegar a um compromisso. Se a ela não pode faltar espaço para todos os sapatos, também ele não pode ficar sem local para colocar as camisas. Numa área exígua, pode ter que fazer cedências até encontrar um equilíbrio, mas estamos certos de que conseguirá.

Não se esqueça, ainda, de preservar o romantismo para não cair numa rotina monótona. Lençóis confortáveis, velas, uma boa iluminação, uma cama espaçosa, uma paleta cromática suave e romântica podem ser essenciais, não só para o seu conforto, como também para não deixar a sua vida a dois perder a chama no meio da rotina apressada que toma conta dos nossos dias.

Veja que outras sugestões temos para si.

O que não pode faltar num quarto de casal

Cama: claro. Um quarto não é um quarto sem cama. A escolha da cama depende da rotina de sono e do ritmo de cada casal. As camas mais pequenas são ideais para casais que gostam de dormir mais perto ou em conchinha. Se, pelo contrário, isto é demais para si e prefere ter o seu espaço pessoal, invista numa cama larga. Noites mal dormidas originam dias mal humorados o que se pode ser mau para a dinâmica do casal.

Estas são as medidas standard das camas:

- Cama de solteiro: 1,88 x 0,78 m - Cama de casal: 1,88 x 1,38 m - Cama Queen: 1,98 x 1,58 m - Cama King: 1,98 x 1,85 m

Colchão: tão importante como a cama é o colchão. É importante avaliar o modelo do colchão e as características que lhe estão inerentes como a presença de molas ou não, o tipo de espuma, a rigidez, entre outras. Verifique se o colchão é certificado e qual a garantia. Um colchão firme é o indicado pois suporta melhor o corpo. Num colchão mole, aqueles pontos de pressão não serão bem suportados e o seu corpo sofrerá com isso.

Têxteis de qualidade: têxteis de qualidade na cama não significa gastar muito dinheiro. Aproveite para comprar estes básicos nos saldos para, em cada estação, ir enriquecendo o seu enxoval. Torne a sua cama convidativa, digna de quarto de hotel com lençóis de algodão e de fibra comprida e, por isso, mais duradoura. Privilegie fibras naturais em detrimento de materiais sintéticos. Prefira comprar menos, mas melhor. A qualidade do seu sono também depende disto.

Cor suave nas paredes: o quarto é o local do descanso pelo que lhe recomendamos que dispense as cores muito fortes e energéticas nesta divisão da casa. Eleja uma paleta cromática tranquila para criar um ambiente propícia ao romance e repouso. Mais à frente neste artigo, deixar-lhe-emos mais detalhes sobre as cores.

Iluminação: o ideal é ter um dispositivo que lhe permita regular a intensidade da luz. Desta forma, terá a quantidade de iluminação adequada para qualquer momento. De manhã, para se maquilhar, pode precisar de mais luz. À noite, preferirá, por certo, uma luz baixa ou indirecta para criar uma atmosfera mais agradável e favorável ao sossego. Invista em candeeiros de design que façam a diferença no espaço. Como o quarto de casal deve ter uma base neutra, estes elementos fazem a diferença.

Música: televisão? Esqueça. Está provado que constitui uma distracção e perturba o nosso descanso. Prefira antes um sistema de música que seja banda sonora dos melhores momentos.

Mantenha o espaço arrumado: espaço desarrumado, mente desarrumada. Está mais do que provado que viver numa casa limpa e organizada é importante para o nosso bem-estar físico e mental. Num quarto de casal, partilhado por duas pessoas, pode ser particularmente difícil manter a ordem. O truque é arrumar tudo o que usar, sempre que usar. Aposte em boas áreas de armazenamento com compartimentos para que tudo tenha o seu devido local.

Stress free zone – deixe o espaço de trabalho fora de portas: quanto mais distracções existirem num quarto de casal, pior é para a vida a dois. Faça os possíveis por não ter uma secretária dentro do quarto. Não é agradável adormecer a pensar no que tem que fazer, tampouco estar a trabalhar enquanto o seu parceiro dorme.

As melhores cores para os quartos de casal

Vermelho: o vermelho é a cor do romantismo por excelência. É, também, conhecido por estimular a vida sexual pelo que será apropriado para um quarto de casal. Contudo, use-o de forma equilibrada. É uma cor forte e que rapidamente cansa.

Amarelo: já o amarelo, tem o poder de abrir mais o espaço, criando um sentido de sensualidade, perfeito para casais casados, desde que nenhum sofra de insónias.

Cor de laranja: o laranja é uma cor fresca e jovial. É uma cor vibrante, uma cor que celebra a vida e projecta uma boa energia.

Roxo: a cor da realeza e do luxo. Uma cor também romântica. Aposte numa tonalidade menos densa e suave. O lavanda, por exemplo, é uma cor íntima e sedutora. Contudo, se prefere tons escuros, sugerimos o beringela, tom nobre e carregado de misticismo.

Preto: para casais elegantes e sofisticados que sentem o apelo de uma estética totalmente moderna, o preto é uma boa opção, sobretudo se combinado com metais e outros tons ricos. O impacto desta cor no seu quarto será total. Vai fazê-lo esquecer o branco!

Branco: e por falar em branco, não o podíamos deixar de incluir nesta pequena lista. É um bom ponto de partida para criar a decoração de um quarto pois é uma cor que se harmoniza com muitas outras. Acrescente ao branco apontamentos de cor que podem surgir nos têxteis e outros ornamentos.

Tons pastel: os tons pastel são os tons românticos por excelência. São suaves e meigos como se quer uma relação. Para além disso, abrem os espaços e reflectem a luz natural que neles entra, fazendo-os parecer maiores.

Papel de parede: não é uma cor, mas é uma boa opção para revestir as paredes do quarto de casal. Por detrás da cabeceira da cama ou noutro ponto de destaque, pode colocar um papel de parede que faça toda a diferença no ambiente. A variedade é muito, os preços também. Para além disso, é uma forte tendência na decoração de interiores. Por que não? Pode ser mesmo disto que o seu quarto está a precisar para receber aquela lufada de ar fresco de que tanto precisa.

Esperamos que este artigo o tenha ajudado. Na homify, reunimos muitos livros de ideias sobre quartos de casal e não só. Para além disso, também pode ver as galerias de imagens com fotografias de projectos levados a cabo pelos nossos profissionais. Encontre toda a inspiração de que precisa, selecione as melhores imagens e depois é só pôr mãos à obra. Ainda tem dúvida? Entre em contacto connosco no nosso fórum de discussões! Somos todos ouvidos.