Ana Leonor Rocha é fundadora e Directora criativa do atelier Ana Leonor Rocha, Design de Interiores.

Sedeado em Albufeira -Algarve,o Atelier Ana Leonor Rocha,Design de Interiores,encontra-se com as suas instalações em Lisboa.Ana Leonor Rocha,designer de Interiores tem uma longa carreira e experiência nesta Área do Design de mais de 20 anos e tem trabalho feito por todo o país.Nomeadamente em espaços comerciais -Bares,Discotecas,Restaurantes,Lojas, Hoteís-bem como em espaços Particulares como apartamentos e residências,etc.

Licenciou-se em design de Moda, no IADE-Instituto de Arte e Design e começou nessa época a fazer os primeiros trabalhos na área de Design de Interiores, as primeiras experiências, como costuma dizer. Seguiu-se a Arquitetura de Interiores, na Escola de Design Ricardo Espirito Santo e Silva, pois foi nesta área que mais trabalhou. As crescentes e multifacetadas exigências profissionais obrigaram a um constante aprofundamento das áreas técnicas e artísticas acabando por desenhar um perfil académico único e onde pontuou igualmente a joalharia no Ar.CO-Centro de Arte e Comunicação Visual. Esse percurso é contínuo e integra agora Pintura na Sociedade Nacional de Belas Artes.

Procura incessantemente fazer coincidir Arte e Design, cujos valores são cada vez mais comuns. No Algarve, funda o Atelier e é aqui que exerce grande parte da sua actividade de Designer, embora os seus trabalhos se encontrem por todo o país. Tem uma imagem própria que foi construindo ao longo dos anos de actividade e que se identifica com uma estética requintada, algo exuberante e exótica, mas com combinações contemporâneas e intemporais. Toda esta combinação de valores, conferem aos ambientes desenvolvidos por Ana Leonor Rocha, um carácter irreverente e exclusivo.

É constituído por uma equipa de profissionais qualificados, Arquitetos e Designers e outros técnicos. O Atelier Ana Leonor Rocha, encontra-se absolutamente vocacionado para projectos únicos e personalizados para cada espaço, integrando habitualmente todas as valências artísticas como a arquitectura de interiores, o design, a decoração e arquitectura . O desenvolvimento do trabalho vai-se concebendo desde o layout da proposta até à obra, passando pelos estudos prévios, projectos de execução, apresentação em esquiços e vistas 3D, mostra de materiais de forma a valorizar a apresentação e comunicação com o cliente. O objectivo último do Atelier é descobrir o gosto do Cliente, apoiá-lo numa definição estética e finalmente desenvolver toda a solução em torno dessa permissa.