O atelier Black is Black, criado pela designer de interiores Stéphanie Matias e pela arquiteta Sophie Matias, tem vindo a desenvolver projetos de remodelação e decoração de interiores,tanto ao nível residencial como também na área dos espaços públicos, tais como hotéis, restaurantes, bares, escritórios entre outros, em todo várias localidades do país e principalmente no Algarve.