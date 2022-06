A Curwa é uma nova marca portuguesa, que cria objetos de design para interiores, originais, com qualidade, na maioria a partir de matérias-primas nacionais e produzidos por artesãos e/ou pequenas indústrias nacionais.

As peças da Curwa podem ser definidas como objectos de inspiração contemporânea e alinhados com as tendências actuais do design internacional, que ganham vida a partir de uma fusão de materiais distintos como tecido, alumínio, latão, cobre, porcelana, faiança, entre outros. A identidade da Curwa transmite um sentimento particularmente sedutor com os seus candeeiros, com um olhar atento e focado na iluminação de ambientes, que procura oferecer objectos com uma estética diferente e que têm uma presença na decoração muito para além da simples função.