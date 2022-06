ATELIER de PEDRA é uma empresa que actua no design de Rochas Ornamentais para a Arquitectura e Decoração de Interiores.

Com base na experiência profissional com mais de vinte anos, somos uma empresa pluridisciplinar, constituída por técnicos com competências nas diferentes áreas.

A nossa missão é valorizar a Pedra natural, um material nobre.

Os nossos valores são profissionalismo, rigor, qualidade, inovação, criatividade para soluções personalizadas e satisfação dos nossos clientes.