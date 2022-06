A TENSOTEC iniciou a sua actividade em 2004, direccionada para a

concepção e comercialização de estruturas tensadas (arquitectura têxtil), vindo mais tarde a completar a sua gama de produtos com guarda-sóis da marca MakMax, fabricados na Austrália e reconhecidos internacionalmente pela sua qualidade, tendo os mesmos características únicas de resistência, quer aos ventos, quer à corrosão dos seus materiais quando expostos em ambientes marítimos, podendo os mesmos ser complementados com os acessórios de aquecimento e iluminação HeatRay, também estes de fabrico Australiano da Celmec.

A qualidade dos trabalhos executados desde o início da actividade, marcou o desenvolvimento da TENSOTEC, o que levou no ano de 2006 a fazer uma parceria comercial com a empresa IASO, SA., de modo a implementar projectos de arquitectura têxtil e toda a sua gama produtos (guarda-sóis, pérgolas, toldos), direccionados para o mercado da hotelaria e restauração.

A forte adesão à gama de produtos da TENSOTEC por parte dos seus clientes, originou o estreitamento da relação com a IASO, SA., que no início do ano de 2008 adquiriu uma participação no capital da TENSOTEC, exportando para Portugal a sua enorme experiência nesta área, fruto de uma forte aposta em Investigação & Desenvolvimento nestes últimos 25 anos.

A experiência adquirida nos anos de actividade que passaram e juntamente com a colaboração dos nossos parceiros, faz com que a TENSOTEC continue a trabalhar dia a dia para acompanhar as tendências do mercado, apostando sempre na qualidade, de modo a continuar a merecer a confiança que os nossos clientes nos têm depositado, apoiada numa forte equipa de profissionais, sempre prontos a encontrar a melhores soluções para cada projecto.