A JP Kitchen Concept é uma marca que comercializa mobiliário de cozinha e equipamentos.Os seus serviços vão desde a projecção, comercialização , instalação e manutenção de mobiliário de cozinha .

Concentra-se na apresentação de serviços e produtos de qualidade com o conceito de combinação de design com a funcionalidade, usando os melhores materiais disponíveis no mercado. Para apresentação dos produtos dispõe de um showroom em Silves com software dedicado em 3D, onde o cliente pode escolher todos os materiais e acompanhar o planeamento da sua cozinha. A gama de materiais disponíveis no mobiliário é composta por lacados , termolaminados , melaminas, polilaminados, madeiras maciças e folheados de madeira . Comercializa as principais marcas de electrodomésticos existentes no mercado, tais como a Teka , Smeg , Bosch, Siemens, Beko , Frasa , Kuppersbusch entre outras. Também representa as marcas de bancadas, Silestone , Eco , Sensa , Integrity e também uma ampla gama de granitos . Em equipamentos e acessórios usa produtos de qualidade da reconhecida marca Hettich como também lava louças e misturadoras do fabricante alemão Blanco.

JP Kitchen Concept is a brand that sells kitchen furniture and equipment. Its services range from designing, marketing, installation and maintenance of kitchen furniture.

Focuses on the presentation of services and quality products with the concept of design combined with functionality, using the finest materials available. To present the products has a showroom in Silves with dedicated 3D software, where the customer can choose all materials and follow the planning of your kitchen. The range of materials available in the furniture consists of lacquered, HPL, melamine, solid wood and wood veneers. Sells major brands of existing appliances on the market, such as Teka, Smeg, Bosch, Siemens, Beko, Frasa, KÜPPERSBUSCH among others. It also represents the marks of countertops, Silestone, Eco Sensa, Integrity and also a wide range of granite. Equipment and accessories using quality products from recognized Hettich brand as well as sinks and mixers of the German manufacturer Blanco.