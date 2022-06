O atelier Spaceroom nasceu, em 2009, de uma enorme vontade por parte da D.er. Mariana Esteves Serra em desenvolver, aprofundar e criar a sua teoria e visão sobre o Design de Interiores.A Spaceroom elabora e apresenta projetos de elevada qualidade, mantendo o foco no desafio da diferenciação, através da exclusividade e empenho que oferece a todos os projectos, traduzindo-se nas necessidades e vontades de cada cliente.Para além das peças desenhadas e concebidas pelo atelier, a Spaceroom recorre com frequência ao mobiliário clássico e contemporâneo de grandes autores, nacionais e internacionais, tornando cada espaço único e irrepetível. Todos os projectos assinados pelo atelier Spaceroom são feitos de pormenores."Have nothing in your house that you do not know to be useful or believe to be beautiful."William Morris