A APEL é uma empresa portuguesa fundada em 1985 e transformada em sociedade anónima em 2001, que desenvolve a sua atividade no mercado do imobiliário nacional e internacional, concebendo e desenvolvendo projetos de arquitetura e de especialidades.

Atualmente, com trinta anos de atividade, conta com um vasto portefólio de mais de 600 projetos desenvolvidos.

Muitos dos edifícios comerciais e complexos de habitação construídos nas últimas décadas no Porto são da autoria da APEL. Um grande número de obras de dimensão significativa sobretudo no distrito do Porto, mas também em várias outras cidades portuguesas. Centros Comerciais e de Negócios, Edifícios Multifuncionais e grandes Complexos Habitacionais absorvem boa parte da produção do atelier de Ginestal Machado, devendo-se-lhe também, várias obras de remodelação, recuperação e reabilitação patrimonial de edifícios e espaços classificados.

A internacionalização, foi um dos maiores desafios abraçados pelo Arquiteto, que hoje se pode afirmar como arquiteto do Mundo, tendo projetado já para Espanha, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Argélia, Venezuela e Brasil.