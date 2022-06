Pedro Pacheco, com atelier sediado em Lisboa desde 1996, tem desenvolvido actividade em múltiplas áreas como a prática profissional, docência universitária, crítica de arquitectura. comissariado de exposições e publicação editorial. Tem participado em inúmeras conferências, workshops e seminários de arquitectura, assim como em exposições nacionais e internacionais. O seu trabalho tem sido publicado em vários livros e revistas da especialidade, em Portugal e no estrangeiro. A sua prática profissional abrange um amplo e diversificado campo de acção, do território à arquitectura e ao património, da reabilitação ao planeamento urbano, ou ao design de interiores e de mobiliário. Dos projectos realizados destacam-se as obras do museu da Luz, os cemitérios da Luz e da Estrela, a reconstrução da Igreja da Luz e mais recentemente o restauro e reabilitação do novo atelier de Pedro Pacheco arquitectos. Cada projecto gera um novo processo muitidisciplinar de reflexão e investigação, a partir de uma leitura cultural do território, numa aproximação ancorada nas relações entre lugar, memória e materialidade.

Pedro Pacheco licencia-se em arquitectura, em 1991, na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP). Estagia com Josep Llinàs em Barcelona em 1990, tendo como orientador Eduardo Souto Moura e colabora com Fernando Távora no Porto entre 1992 e 1996. Forma atelier com José Adrião em Lisboa entre 1996 e 2004, reiniciando colaboração conjunta em 2013. Tem atelier próprio em Lisboa desde 2004. Trabalha em co-autoria com Marie Clément nos projectos para as aldeias da Luz e Estrela entre 1998 e 2007. É professor auxiliar convidado na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa desde 2004 e também no Departamento de Arquitectura da Universidade de Évora desde 2012.

Pedro Pacheco works in Lisbon since 1996, he has developed his activity in multiple areas, which comprise professional practice, university teaching, architecture criticism, curating exhibitions and editing publications. He has taken part in various lectures, architecture workshops and seminars, as well as in national and international exhibitions and has also published numerous works in Portugal and abroad. His architecture practice has a large and diversified range of intervention fields, from territorial research to architecture and architecture heritage, from rehabilitation to urban planning, or interior design and furniture. Some of its main works are the museum of Luz, the Luz and Estrela cemetaries, the reconstruction of Luz church and more recently the rehabilitation of the new Pedro Pacheco architects office. Each project generates a new process of thinking and research, from a cultural reading of the territory, to an architectural approach anchored on relations between place, memory and materiality.

Pedro Pacheco was graduated in 1991 in architecture in Oporto Faculty of Architecture (FAUP). He undertook his professional training in the studio of Josep Llinás in Barcelona, under the supervision of Eduardo Souto de Moura. From 1992 to 1996 he collaborated with the architect Fernando Távora in Oporto and from 1996 to 2004 he created an architecture studio with José Adrião, restarting joint cooperation in 2013. In 2004 he opened his own studio in Lisbon. Between 1996 and 2007 he worked together with Marie Clément in the projects for Luz and Estrela villages in the south of Portugal. He is a visiting professor at the Faculty of Architecture in Lisbon (FAUL) since 2004 and also in the Architecture Department of Évora University since 2012.