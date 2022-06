A Temahome é uma marca portuguesa

de mobiliário contemporâneo, que desenvolve e produz na sua fábrica de Tomar uma completa colecção de produtos, em linha com as tendências e exigências dos mais diversos mercados mundiais.

Através de uma jovem, mas experiente equipa de design em permanente contacto com o processo produtivo e servida por um departamento de protótipos que viabiliza e incentiva a experimentação de novas ideias e conceitos, são criados produtos funcionais que procuram as melhores soluções para a organização de variados espaços, com enfoque na simplicidade, modularidade e qualidade, apostando em peças diferenciadoras e intemporais.