A Ideias Emergentes é uma plataforma multidisciplinar onde o lugar do projecto se cruza com o lugar da exposição.

A área de serviços - arquitectura e projectos integrados - é coordenada por uma equipa de arquitectos, contando com a colaboração (permanente e pontual) de engenheiros, designers, ilustradores, fotógrafos, sonoplastas, videastas, produtores culturais e artistas plásticos.

Queremos promover as actividades e projectos que contribuem de forma activa e produtiva para a qualificação do território em termos ambientais, funcionais e sensoriais. A substituição dos paradigmas de consumo: less is more - menos quantidade por melhor qualidade de vida - tem na cultura e na criatividade um papel preponderante e pressupõe um novo olhar sobre as coisas.