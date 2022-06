Todos queremos um mundo melhor. E todos nós sabemos que pode ser melhor. O papel do atelier é realizar os sonhos de cada um, acabando por produzir um mundo melhor... porque acreditamos que o papel dos arquitectos é inovar e quebrar barreiras entre as disciplinas criativas, os sonhos materializados recriam esse mundo... O estúdio GRAU.ZERO está vocacionado para a concretização de ideias e projectos em várias áreas. A nossa ambição é continuar a desafiar as convenções e redefinir limites. Altamente criativos e imaginativos, vivemos de uma atitude pró-activa e comprometidos com a concepção de edifícios, espaços e lugares que sejam inovadores. Que sejam economicamente, socialmente, e ambientalmente responsáveis. Temos como princípios a utilização de materiais/produtos nacionais, bem como a reflorestação de espaços por nós projectados de modo a minimizar a nossa pegada ecológica. O nome do atelier advêm de uma metodologia projectual. Refere-se assim ao início de cada projecto. Um vazio de referências, esquecendo linhas de continuidade identificativas.

O portfólio do atelier é composto por intervenções que atravessam as várias escalas, actuando desde os mais pequenos projectos de interiores ao planeamento urbano abrangendo edifícios de habitação, turismo e escritórios bem como espaços interiores (restaurantes, bares e espaços comerciais).