Nuno Azevedo e Vítor Oliveira, arquitetos, desde 1998 a desenvolver projetos de arquitetura.

Sabendo que a construção é tão importante quanto o processo criativo, a obra de arquitetura, depois de construída, faz parte da identidade das pessoas que a habitam ou que a usam. Procuramos, por isso, revelar a simplicidade formal e encontrar uma solução expressiva do contexto local, observando os desejos, as necessidades e as expectativas dos nossos clientes. Desde a ideia concetual, passando pela elaboração do projeto até à sua materialização na forma construída - o mobiliário, a iluminação e a arquitetura de interiores - acompanhamos com dedicação e atenção ao detalhe a obra sonhada até à sua concretização.