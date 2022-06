Projectos de arquitectura de novos edifícios

Reabilitação de edifícios existentes.

Remodelação e requalificação funcional de edifícios.

Consultoria em gestão da construção e património imobiliário.

Gestão de projectos.





Architectural design of new buildings and rehabilitation of existing buildings.

Remodeling and functional rehabilitation of buildings.

Consultant in construction management and real estate.

Project management.





Projets architecturaux de nouveaux bâtiments et réhabilitation des bâtiments existants.

Réhabilitation et requalification fonctionnelle des bâtiments.

Conseil en gestion de la construction et en gestion immobilière.

Gestion de projets.