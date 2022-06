ARTE TECTóNICA Arquitectura e Desenho, Lda. foi fundada em Lisboa no ano de 1994, por João Cassiano Santos, arquitecto membro da Ordem desde 1986. É uma empresa de projecto com obra em Portugal, Espanha e Angola, de tipo tão diverso como planeamento, loteamentos, museus, aldeamentos turísticos, hotéis, “retail” e habitação. Desde a sua fundação este atelier concebeu 171 projectos, de que se construíram 85 obras, com vários níveis de complexidade, desenvolvendo para cada caso uma metodologia própria, em locais que vão desde Cacela a Velha, até às Minas de São Domingos em Mértola, passando pela rede de “retail” da Worten em Espanha ou por habitação social em Luanda.