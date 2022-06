Na MO-OW cruzamos a riqueza de disciplinas criativas e de gerações diferentes para criar peças únicas de mobiliário contemporâneo.

O primeiro cruzamento acontece no processo criativo. Partimos da arquitectura que desenvolvemos, de linhas simples e minimalistas, para projectar cada peça de mobiliário como um espaço habitável. O design obedece naturalmente ao conceito forte do nosso trabalho como arquitectos. No fabrico do mobiliário cruzamos a criatividade moderna com as melhores técnicas tradicionais de trabalho da madeira. Os nossos móveis são feitos à mão por artesãos numa pequena fábrica centenária, um daqueles recantos no mundo onde o tempo ainda serve a qualidade e a atenção ao detalhe. O resultado final é um produto 100% português, que respira modernidade e tradição, e é essencialmente multidisciplinar. MO-OW design é uma marca de mobiliário desenvolvida pelos arquitectos ângela frias e gonçalo dias. www.A2Garquitectura.com