A Traço Magenta nasceu da ideia de duas designers que em 2006 lançaram a marca com o objectivo de criar projectos de decoração originais, com design personalizado. O projecto, apresenta-se com a sua fundadora Susana Borges, designer de equipamento, licenciada pela FBAUL, e Adriana Morais, designer de interiores, licenciada pelo LSD.





Uma equipa dinâmica e criativa, cuja experiência se comprova nos trabalhos de grande e pequena dimensão, que constituem o seu portfólio, onde se nota a marca distintiva que faz da Traço Magenta uma empresa forte que se destaca pela paixão e pelo profissionalismo. Na Traço Magenta cada projecto é encarado como a possibilidade de transformar qualquer espaço num ambiente para viver e sonhar. Poder fazê-lo, é o nosso sonho tornado realidade.