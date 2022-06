Fundado em 2001 na cidade de Lisboa, o atelier de arquitetura Alberto Vinagre Arquitectos é um espaço de convergência contemporânea, vocacionado para concentrar o traço de um mundo divergente. Experiências anteriores de colaboração com ateliers consagrados do panorama da arquitetura nacional, consubstanciadas por uma atitude de procura constante e insaciável, formaram a base de ensinamentos que deram origem à criação de um atelier onde a discussão arquitetónica ocupa o lugar principal. Aqui, ideias e projectos tomam forma, aglutinando-se, reinventando-se, indo à raiz, indo ao local, reunindo ventos e sensibilidades, adaptando-se, colhendo e semeando linhas, reunindo mundos, projectando-os num espaço de individualidade ou de partilha, de funcionalidade ou de egoísmo.

Priveligiando a proximidade na relação cliente/arquiteto, este é um espaço de criatividade e dedicação, onde a qualidade da obra de arquitetura construída se assume como objectivo maior de toda a prática. Realizamos todas as fases do projeto de arquitetura com o maior rigor e seriedade, de forma a encontrar sempre uma solução capaz de encontrar o equilíbrio entre factores programáticos, económicos e formais em causa.