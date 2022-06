A QUADRANTE ARQUITETURA atua nas vertentes de Arquitetura, Planeamento Urbano, Design de Interiores, Project Management, Branding, Marketing e BIM. Inserida no Grupo QUADRANTE, beneficia de presença internacional, experiência multidisciplinar que combina a Arquitetura com a Engenharia e está orientada para o desenvolvimento Projetos de elevada complexidade técnica e funcional em que a Multidisciplinaridade, Eficiência e Sustentabilidade são fatores fundamentais para a criação de Valor junto dos Clientes.





Com origem na unidade de negócio Industrial do Grupo QUADRANTE, a QUADRANTE ARQUITETURA tem tido um desenvolvimento extraordinário nos últimos anos fruto de uma contínua aposta na tecnologia e desenvolvimento de soluções integradas com a Engenharia, o que é uma novidade no mercado em Portugal. Essa integração com a Engenharia permite uma efetiva criação de Valor para os Clientes pois conseguem obter soluções mais económicas e funcionais, em menor tempo e minimizando problemas nas interfaces de Projetos.





O portfolio de Arquitetura da QUADRANTE inclui experiência em projetos e obras que abrangem habitação, comércio, equipamentos e serviços, infraestruturas aeroportuárias, shoppings, edifícios industriais e hotéis. A internacionalização

e em especial as parcerias com outas empresas de arquitetura, permitem o desenvolvimento de projetos de grande escala e de tipologias complexas. Entre os projetos mais emblemáticas desenvolvidas nos últimos anos destaca-se o Estádio da Paz em Bouaké na Costa do Marfim, o Novo Aeroporto do Montijo, o Aeroporto Internacional de Tamale no Gana, complexos hoteleiros na Argélia e diversos empreendimentos Imobiliários na Grande Lisboa.





Os projetos da Arquitetura da QUADRANTE surgem da simbiose entre a forma e a funcionalidade, para materializar edifícios inteligentes e em comunhão com a natureza, a cultura e a história dos lugares. Conhecendo bem a importância da inovação, tecnologia e sustentabilidade para a Criação de Valor, a Arquitetura da QUADRANTE combina a metodologia BIM (Building Information Modelling) com a estreita parceria com as divisões de Ambiente e Alterações Climáticas do Grupo, para garantir melhor coordenação, rapidez de resposta, soluções ambientalmente responsáveis, com melhor desempenho energético e elegíveis para certificação sustentável LEED e BREEAM.