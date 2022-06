Arquitecto pela FAUP desde 2000.

Colaborou, desde 1999 até 2008, com diversos ateliers, apreendendo diversas abordagens ao projecto que lhe permitem gerir as várias escalas, programas e fases de projecto e ter uma experiência plural, complementar ao seu próprio percurso individual, que trilha desde que finaliza o curso.

Trabalha exclusivamente em nome individual desde 2008.

Valoriza uma aproximação ao projecto mais intuitiva, evidenciando as particularidades do programa, fazendo do projecto um processo de descoberta a todos os níveis e contrariando as verdades absolutas.

Não rejeita trabalhar com elementos banais, da mesma forma que aceita e defende ser necessário eliminar os paradigmas para bem da sustentabilidade de recursos, da própria arquitectura e da sociedade.

Defende o desenho como elemento integrador e a presença em obra como meio necessário para materializar espaços bem construídos e com carácter.