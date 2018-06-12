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Santiago | Interior Design Studio
Designers de interiores e decoradores em Portugal
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    • lisbon | iD project, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Quartos modernos
    lisbon | iD project, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Quartos modernos
    lisbon | iD project, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Quartos modernos
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    lisbon | iD project
    oeiras | iD project, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Salas de estar industriais
    oeiras | iD project, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Salas de estar industriais
    oeiras | iD project, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Salas de estar industriais
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    oeiras | iD project
    Projeto de interiores numa casa de Praia , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Cozinhas industriais
    Projeto de interiores numa casa de Praia , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Quartos industriais Cinzento
    Projeto de interiores numa casa de Praia , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Quartos industriais
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    Projeto de interiores numa casa de Praia
    Querido Mudei a Casa - Ep 2607, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Salas de estar industriais
    Querido Mudei a Casa - Ep 2607, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Salas de estar industriais Cinzento
    Querido Mudei a Casa - Ep 2607, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Salas de jantar industriais
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    Querido Mudei a Casa - Ep 2607
    cascais | iD project , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Salas de estar ecléticas
    cascais | iD project , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Salas de estar ecléticas
    cascais | iD project , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Salas de estar ecléticas
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    cascais | iD project
    Querido Mudei a Casa – Ep 2615, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Quartos rústicos
    Querido Mudei a Casa – Ep 2615, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Quartos campestres
    Querido Mudei a Casa – Ep 2615, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Quartos campestres
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    Querido Mudei a Casa – Ep 2615
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    A SANTIAGO | INTERIOR DESIGN STUDIO – s|ids – É UMA EMPRESA QUE OPERA NO ÂMBITO DOS INTERIORES A NÍVEL MULTIDISCIPLINAR.

    SOMOS UMA JOVEM EQUIPA DE DESIGNERS DE INTERIORES, ARQUITECTOS, DESIGNERS DE MOBILIÁRIO, E DESIGNERS TÊXTEIS, ALTAMENTE QUALIFICADOS E COM CAPACIDADE PARA LIDERAR PROJETOS DE QUALQUER ESCALA – DESDE PEQUENOS SERVIÇOS DE HOME SHOPPING A GRANDES OBRAS DE REMODELAÇÃO. QUER SEJA UM PROJETO PÚBLICO, COMERCIAL OU PRIVADO ACOMPANHAMOS TODAS AS FASES, DESDE O ESTUDO INICIAL ATÉ À SUA COMPLETA EXECUÇÃO.

    ESTAMOS EM CIMA DO ACONTECIMENTO NO QUE RESPEITA A TENDÊNCIAS, QUER SE TRATEM DE TÉCNICAS E MATERIAIS CONSTRUTIVOS, ACABAMENTOS, MOBILIÁRIO, ILUMINAÇÃO, OU TÊXTEIS. USAMOS AS MELHORES MARCAS DO MERCADO E, GOSTAMOS DE SABER E USAR O QUE SE FAZ DE NOVO. GOSTAMOS IGUALMENTE DE MANTER A LIGAÇÃO COM O DESIGN DO PASSADO E, GOSTAMOS AINDA MAIS, DE ARRISCAR E PROJECTAR NOVIDADES QUE CORTEM COM MOVIMENTOS CORRENTES.

    OUVIMOS CAUTELOSAMENTE O QUE É IMPORTANTE PARA O CLIENTE E, POR SERMOS APAIXONADOS PELO QUE FAZEMOS, CRIAMOS UM COMPROMISSO PARA SUPERARMOS AS MAIORES EXPECTATIVAS COM UM SERVIÇO IMPAR.

    PROVIDENCIAMOS MAIS DO QUE UM SIMPLES SERVIÇO DE DECORAÇÃO, OFERECEMOS A GARANTIA DE UM SERVIÇO COMPLETO EM QUE O ÚNICO OBJECTIVO É IR AO ENCONTRO DA NECESSIDADE DO CLIENTE, MELHORANDO ASSIM A SUA QUALIDADE DE VIDA.

    Serviços
    • DESIGN INTERIORES
    • DECORAÇÃO
    • CONSULTORIA
    • Home Shopping
    • ARQUITECTURA DE INTERIORES
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    • TECIDOS & MATERIAIS
    • DESIGN DE MOBILIÁRIO
    • DESIGN TEXTIL
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    Áreas servidas
    Portugal, Angola, e UK
    Endereço
    Parque de Ateliers – Quinta do Salles Estrada de S. Marçal, nº 23 – A25
    2790-149 Portugal
    Portugal
    +351-935318587 www.santiagoidstudio.com

    Avaliações

    Luis Silva
    há cerca de 1 ano
    Isabel Johnson
    há mais de 2 anos
    Susana Cabral
    há mais de 2 anos
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