A SANTIAGO | INTERIOR DESIGN STUDIO – s|ids – É UMA EMPRESA QUE OPERA NO ÂMBITO DOS INTERIORES A NÍVEL MULTIDISCIPLINAR.

SOMOS UMA JOVEM EQUIPA DE DESIGNERS DE INTERIORES, ARQUITECTOS, DESIGNERS DE MOBILIÁRIO, E DESIGNERS TÊXTEIS, ALTAMENTE QUALIFICADOS E COM CAPACIDADE PARA LIDERAR PROJETOS DE QUALQUER ESCALA – DESDE PEQUENOS SERVIÇOS DE HOME SHOPPING A GRANDES OBRAS DE REMODELAÇÃO. QUER SEJA UM PROJETO PÚBLICO, COMERCIAL OU PRIVADO ACOMPANHAMOS TODAS AS FASES, DESDE O ESTUDO INICIAL ATÉ À SUA COMPLETA EXECUÇÃO.

ESTAMOS EM CIMA DO ACONTECIMENTO NO QUE RESPEITA A TENDÊNCIAS, QUER SE TRATEM DE TÉCNICAS E MATERIAIS CONSTRUTIVOS, ACABAMENTOS, MOBILIÁRIO, ILUMINAÇÃO, OU TÊXTEIS. USAMOS AS MELHORES MARCAS DO MERCADO E, GOSTAMOS DE SABER E USAR O QUE SE FAZ DE NOVO. GOSTAMOS IGUALMENTE DE MANTER A LIGAÇÃO COM O DESIGN DO PASSADO E, GOSTAMOS AINDA MAIS, DE ARRISCAR E PROJECTAR NOVIDADES QUE CORTEM COM MOVIMENTOS CORRENTES.

OUVIMOS CAUTELOSAMENTE O QUE É IMPORTANTE PARA O CLIENTE E, POR SERMOS APAIXONADOS PELO QUE FAZEMOS, CRIAMOS UM COMPROMISSO PARA SUPERARMOS AS MAIORES EXPECTATIVAS COM UM SERVIÇO IMPAR.

PROVIDENCIAMOS MAIS DO QUE UM SIMPLES SERVIÇO DE DECORAÇÃO, OFERECEMOS A GARANTIA DE UM SERVIÇO COMPLETO EM QUE O ÚNICO OBJECTIVO É IR AO ENCONTRO DA NECESSIDADE DO CLIENTE, MELHORANDO ASSIM A SUA QUALIDADE DE VIDA.