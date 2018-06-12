A SANTIAGO | INTERIOR DESIGN STUDIO – s|ids – É UMA EMPRESA QUE OPERA NO ÂMBITO DOS INTERIORES A NÍVEL MULTIDISCIPLINAR.
SOMOS UMA JOVEM EQUIPA DE DESIGNERS DE INTERIORES, ARQUITECTOS, DESIGNERS DE MOBILIÁRIO, E DESIGNERS TÊXTEIS, ALTAMENTE QUALIFICADOS E COM CAPACIDADE PARA LIDERAR PROJETOS DE QUALQUER ESCALA – DESDE PEQUENOS SERVIÇOS DE HOME SHOPPING A GRANDES OBRAS DE REMODELAÇÃO. QUER SEJA UM PROJETO PÚBLICO, COMERCIAL OU PRIVADO ACOMPANHAMOS TODAS AS FASES, DESDE O ESTUDO INICIAL ATÉ À SUA COMPLETA EXECUÇÃO.
ESTAMOS EM CIMA DO ACONTECIMENTO NO QUE RESPEITA A TENDÊNCIAS, QUER SE TRATEM DE TÉCNICAS E MATERIAIS CONSTRUTIVOS, ACABAMENTOS, MOBILIÁRIO, ILUMINAÇÃO, OU TÊXTEIS. USAMOS AS MELHORES MARCAS DO MERCADO E, GOSTAMOS DE SABER E USAR O QUE SE FAZ DE NOVO. GOSTAMOS IGUALMENTE DE MANTER A LIGAÇÃO COM O DESIGN DO PASSADO E, GOSTAMOS AINDA MAIS, DE ARRISCAR E PROJECTAR NOVIDADES QUE CORTEM COM MOVIMENTOS CORRENTES.
OUVIMOS CAUTELOSAMENTE O QUE É IMPORTANTE PARA O CLIENTE E, POR SERMOS APAIXONADOS PELO QUE FAZEMOS, CRIAMOS UM COMPROMISSO PARA SUPERARMOS AS MAIORES EXPECTATIVAS COM UM SERVIÇO IMPAR.
PROVIDENCIAMOS MAIS DO QUE UM SIMPLES SERVIÇO DE DECORAÇÃO, OFERECEMOS A GARANTIA DE UM SERVIÇO COMPLETO EM QUE O ÚNICO OBJECTIVO É IR AO ENCONTRO DA NECESSIDADE DO CLIENTE, MELHORANDO ASSIM A SUA QUALIDADE DE VIDA.
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