João Paulo Loureiro (Cidade do Porto, Portugal, 1970) Arquitecto na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (1988/1994).

Durante os anos de 1993 a 2001 colabora no atelier do arquitecto Alcino Soutinho, desenvolvendo alguns trabalhos em co-autoria com Andrea Soutinho. Vencedor do concurso para o Mercado de Ramalde, no Porto, em co-autoria com Nuno Brandão Costa. 2ºlugar no Prémio Ibérico Menhir. Menção honrosa no prémio PAUMA 2007. Forma o seu próprio atelier em 2001 (Matosinhos). A obra de JPL reflecte o interesse por projectos de diferentes escalas, desde as vivendas até os projectos de edificios de apartamentos, conjuntos residenciais, residencias para estudantes, ampliações e remodelações de edifícios, planos urbanísticos, complexos desportivos, concursos, etc. Participou em diversas conferências, exposições e publicações. Entre 2005 e 2010 foi membro efectivo do conselho directivo da Ordem dos Arquitectos Norte. É desde Outubro de 2013 Professor Assistente Convidado da Cadeira de Projeto IV na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP).