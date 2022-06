A Pentagonal é uma empresa comercial fundada em 1996, actuando em grandes obras de edificação, nomeadamente nas áreas do vidro, guardas e fachadas, bailéus, linhas de vida e sistemas de acesso.

Dada a grande exigência técnica nestas soluções, a Pentagonal apoia tecnicamente os mais prestigiados arquitectos portugueses, especificando e desenvolvendo soluções de elevado rigor e competência técnica à medida do edifício em projecto e construção.

Na área do vidro, a Pentagonal representa uma das mais reconhecidas empresas do mundo, a CRICURSA, com mais de 90 anos de existência, especializada no fabrico de vidros curvos e laminados especiais de extraordinária complexidade e estética singular.

No domínio das fachadas, a Pentagonal desenvolveu um sistema de fixação de vidros agrafados, a FITECHNIC®, com design moderno e inovador. Desenvolve também soluções especiais para cada projecto, o que permite ser referência internacional em tecnologia de fachadas agrafadas VEA.

No âmbito dos vidros especiais e soluções de fachada, dispomos de várias soluções adequadas à especificidade de vários tipos de projectos de Arquitectura e Design, nomeadamente vidros corta-fogo e para chamas, laminados e temperados serigrafia, tubos de vidro e o vidro dicróico.

Como complemento do vidro, a Pentagonal possui diversas soluções em ferragens para vidro e representa a Q-RAILING, líder Europeu no fabrico e fornecimento de acessórios modulares para guardas e balaustradas de escadas e varandas.

Na área dos bailéus e sistemas de acesso, a Pentagonal, é líder indiscutível do mercado Português com mais de 300 instalações de bailéus, sistemas de acesso ROSTEK e linhas de vida e segurança em altura. As soluções são desenhadas e fabricadas à medida de cada edifício.

A Pentagonal aposta no desenvolvimento de novos produtos, acompanhamento de projectos inovadores, adaptando-se ao cliente, criando uma relação única entre arquitectura e tecnologia, concretizando a nossa meta… LIBERDADE PARA CRIAR.