ADAPT é um acrónimo de Architectural Design Association of Portugal & Turkey. Resultou da união de duas empresas de arquitetura de sucesso localizadas no Porto e Istanbul, a desenvolver projectos desde 2008 - Impromptu Arquitectos e Mese Arquitectos. ADAPT foi fundada em janeiro de 2013 por Nuno Rosado e Selahattin Tüysüz, ambos com formação académica em escolas internacionais de renome, como a Fundação Bauhaus em Dessau, na Alemanha e na Architectural Association em Londres, Reino Unido; e uma experiência profissional reconhecida, tendo trabalhado nos proeminentes ateliers internacionais, como o Office for Metropolitan Architecture (OMA) e Zaha Hadid Architects, respectivamente. Ambos com palestras e trabalhos expostos em várias cidades, incluindo Londres, Paris, Berlim, Delft, Augsburg, Graz, Minnesota, Istambul, Ankara, Porto, Évora e Lisboa.

ADAPT é uma empresa internacional de design, com escritório no Porto e Istambul que opera no domínio da arquitectura, urbanismo e design. Formada por uma equipa ambivalente e extremamente motivada, está apta a responder a qualquer desafio com o máximo rigor e profissionalismo. Integrada por arquitectos com diferentes experiências profissionais, preocupações, interesses e atentos à cultura contemporânea, a nossa equipa associa uma vertente teórica a uma prática experimentalista, de forma a alcançar soluções inovadoras, para melhor responder a uma sociedade em constante mutação.