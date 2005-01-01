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    LISBOA E TODA A MARGEM SUL
    Prémios
    • 1º LUGAR NO PRIMEIRO TRIMESTRE EM 2016 NO GRUPO RE/MAX EASY EM ACUMULADO E TRANSACÇÕES
    • 1º LUGAR N AMARGEM SUL EM ACUMULADO NA SEGUNDA SEMANA DE JANEIRO DE 2014
    • 2º LUGAR A NÍVEL NACIONAL EM ACUMULADO A NÍVEL NACIONAL EM ACUMULADO NA SEGUNDA SEMANA DE JANEIRO DE 2014
    • PREMIADA COM GOLDEN CLUB DOS MELHORES VENDEDORES A NIVEL NACIONAL 2014
    • 1º LUGAR EM VOLUME DE NEGÓCIOS NA RE/MAX EASY em 2014
    • 2º LUGAR EM VOLUME DE NEGÓCIOS NA RE/MAX EASY em 2013
    • 1º LUGAR NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGÓCIOS E NÚMERO DE TRANSACÇÕES EM 2012
    • 1º LUGAR NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS E NUMERO DE TRANSACÇÕES EM 2011
    • 1º LUGAR A NÍVEL NACIONAL DA RE/MAX EM VOLUME DE NEGÓCIOS NO MÉS DE MARÇO DE 2011, 1ºLUGAR A NÍVEL NACIONAL EM TRANSACÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2011 ENTRE 3200 VENDEDORES EM PORTUGAL
    • 8º LUGAR EM VOLUME DE NEGOCIOS NO ANO DE 2011 A NIVEL NACIONAL
    • 1ª VENDEDORA RE/MAX NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS NO ANO DE 2011
    • 1ª VENDEDORA RE/MAX NA MARGEM SUL EM NUMERO DE TRANSACÇÕES NO ANO DE 2011
    • 7º LUGAR EM NUMERO DE TRANSACÇÕES NO ANO DE 2010 A NIVEL NACIONAL.
    • 1ª VENDEDORA RE/MAX NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS NO ANO DE 2010
    • 1ª VENDEDORA RE/MAX NA MARGEM SUL EM NUMERO DE TRANSACÇÕES NO ANO DE 2010
    • 5º LUGAR EM VOLUME DE NEGOCIOS NO ANO DE 2009 A NIVEL NACIONAL
    • 1ª VENDEDORA RE/MAX NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS NO ANO DE 2009
    • 1ª VENDEDORA RE/MAX NA MARGEM SUL EM NUMERO DE TRANSACÇÕES NO ANO DE 2009
    • 7º MELHOR VENDEDORA REMAX EM VOLUME DE NEGÓCIOS 2008 ENTRE 3080 VENDEDORES EM PORTUGAL
    • 1º LUGAR NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS 2008
    • GALARDOADA 2008: CLUB EXECUTIVO + CLUB 100% (INTERNACIONAL) + CLUB VIP + CLUB PLATINUM
    • 1º LUGAR EM VOLUME DE NEGÓCIOS EM AGOSTO DE 2008 A NIVEL NACIONAL
    • 9º MELHOR VENDEDORA REMAX EM VOLUME DE NEGÓCIOS 2007 ENTRE 3080 VENDEDORES
    • GALARDOADA 2007: CLUB EXECUTIVO + CLUB 100% (INTERNACIONAL) + CLUB VIP + CLUB PLATINUM
    • 1º LUGAR NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS 2007
    • 1º Lugar em Volume de Negócios Acumulado de Junho de 2007 na Margem Sul.
    • 1º Lugar em Transacções Efectuadas em Junho de 2007 na Margem Sul.
    • 1º Lugar de Volume de Negócios Margem Sul 2006
    • Galardoada em 2006: Clube Executivo + Clube 100% (Internacional)
    • 2º Lugar de Volume de Negócios Margem Sul 2005
    • Clube Executivo 2005
    • CLASSIFICADA COMO UM DOS MELHORES VENDEDORES TOP DA EUROPA
    • 1º LUGAR A NÍVEL NACIONAL DA RE/MAX EM VOLUME DE NEGÓCIOS NO MÉS DE MARÇO DE 2012, 1ºLUGAR A NÍVEL NACIONAL EM TRANSACÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2012 ENTRE 3200 VENDEDORES EM PORTUGAL; PREMIADA COM GOLDEN CLUB AOS MELHORES VENDEDORES A NIVEL NACIONAL 2014
    • 1º LUGAR NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS E NUMERO DE TRANSACÇÕES ATÉ MARÇO DE 2012
    • 1º LUGAR NO PRIMEIRO TRIMESTRE EM 2016 NO GRUPO RE/MAX EASY EM ACUMULADO E TRANSACÇÕES
    • 1º LUGAR N AMARGEM SUL EM ACUMULADO NA SEGUNDA SEMANA DE JANEIRO DE 2014
    • 2º LUGAR A NÍVEL NACIONAL EM ACUMULADO A NÍVEL NACIONAL EM ACUMULADO NA SEGUNDA SEMANA DE JANEIRO DE 2014
    • PREMIADA COM GOLDEN CLUB DOS MELHORES VENDEDORES A NIVEL NACIONAL 2014
    • 1º LUGAR EM VOLUME DE NEGÓCIOS NA RE/MAX EASY em 2014
    • 2º LUGAR EM VOLUME DE NEGÓCIOS NA RE/MAX EASY em 2013
    • 1º LUGAR NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGÓCIOS E NÚMERO DE TRANSACÇÕES EM 2012
    • 1º LUGAR NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS E NUMERO DE TRANSACÇÕES EM 2011
    • 1º LUGAR A NÍVEL NACIONAL DA RE/MAX EM VOLUME DE NEGÓCIOS NO MÉS DE MARÇO DE 2011, 1ºLUGAR A NÍVEL NACIONAL EM TRANSACÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2011 ENTRE 3200 VENDEDORES EM PORTUGAL
    • 8º LUGAR EM VOLUME DE NEGOCIOS NO ANO DE 2011 A NIVEL NACIONAL
    • 1ª VENDEDORA RE/MAX NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS NO ANO DE 2011
    • 1ª VENDEDORA RE/MAX NA MARGEM SUL EM NUMERO DE TRANSACÇÕES NO ANO DE 2011
    • 7º LUGAR EM NUMERO DE TRANSACÇÕES NO ANO DE 2010 A NIVEL NACIONAL.
    • 1ª VENDEDORA RE/MAX NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS NO ANO DE 2010
    • 1ª VENDEDORA RE/MAX NA MARGEM SUL EM NUMERO DE TRANSACÇÕES NO ANO DE 2010
    • 5º LUGAR EM VOLUME DE NEGOCIOS NO ANO DE 2009 A NIVEL NACIONAL
    • 1ª VENDEDORA RE/MAX NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS NO ANO DE 2009
    • 1ª VENDEDORA RE/MAX NA MARGEM SUL EM NUMERO DE TRANSACÇÕES NO ANO DE 2009
    • 7º MELHOR VENDEDORA REMAX EM VOLUME DE NEGÓCIOS 2008 ENTRE 3080 VENDEDORES EM PORTUGAL
    • 1º LUGAR NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS 2008
    • GALARDOADA 2008: CLUB EXECUTIVO + CLUB 100% (INTERNACIONAL) + CLUB VIP + CLUB PLATINUM
    • 1º LUGAR EM VOLUME DE NEGÓCIOS EM AGOSTO DE 2008 A NIVEL NACIONAL
    • 9º MELHOR VENDEDORA REMAX EM VOLUME DE NEGÓCIOS 2007 ENTRE 3080 VENDEDORES
    • GALARDOADA 2007: CLUB EXECUTIVO + CLUB 100% (INTERNACIONAL) + CLUB VIP + CLUB PLATINUM
    • 1º LUGAR NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS 2007
    • 1º Lugar em Volume de Negócios Acumulado de Junho de 2007 na Margem Sul.
    • 1º Lugar em Transacções Efectuadas em Junho de 2007 na Margem Sul.
    • 1º Lugar de Volume de Negócios Margem Sul 2006
    • Galardoada em 2006: Clube Executivo + Clube 100% (Internacional)
    • 2º Lugar de Volume de Negócios Margem Sul 2005
    • Clube Executivo 2005
    • CLASSIFICADA COMO UM DOS MELHORES VENDEDORES TOP DA EUROPA
    • 1º LUGAR A NÍVEL NACIONAL DA RE/MAX EM VOLUME DE NEGÓCIOS NO MÉS DE MARÇO DE 2012, 1ºLUGAR A NÍVEL NACIONAL EM TRANSACÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2012 ENTRE 3200 VENDEDORES EM PORTUGAL; PREMIADA COM GOLDEN CLUB AOS MELHORES VENDEDORES A NIVEL NACIONAL 2014
    • 1º LUGAR NA MARGEM SUL EM VOLUME DE NEGOCIOS E NUMERO DE TRANSACÇÕES ATÉ MARÇO DE 2012
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    RUA CASAL DO MARCO
    2840-731 Seixal
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    Suzana Isabel
    há mais de 2 anos
    Ana Sofia Jaques
    há cerca de 4 anos
    Edgar Antunes
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