Cada projeto significa um novo objetivo, mas todos os projetos têm um lema em comum: é preciso gostar daquilo que se faz, e isso nota-se! Um espaço é muito mais do que um conjunto de metros quadrados; Um espaço é um local cheio de possibilidades que uma forma inovadora consegue ser palco de sensações desejadas. A experiência adquirida ao longo de 19 anos de relação com as necessidades dos clientes dá impulso a um conceito de criatividade pragmática. A versatilidade encarrega-se de arrumar as tendências, os desejos e as ideias, construindo projetos com os quais o cliente se identifica. E, sem dúvida, uma equipa criativa e bem organizada reflete-se no resultado final.

Alexandra Graf

Designer de Interiores desde 1994, formada pelo Chelsea College of Art and Design, London e The Art Institute of Dallas. Alemã, nascida na Cidade do Cabo, e residente em Portugal desde os 9 anos.

Marlene Maia

Designer de Interiores desde 2004, formada pela Escola Superior de Arte e Design, Matosinhos. Portuguesa, natural da Maia. Temos desenvolvido projetos na área residencial, comercial e hotelaria, tanto em Portugal como no estrangeiro. Inserimo-nos nas equipas de trabalho, nas áreas de arquitetura, marketing e construção para obter os requisitos necessários.