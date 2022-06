José Vitória arquitectura é uma empresa com uma área de trabalho que se tem concentrado sobretudo no Distrito de Aveiro, particularmente em Aveiro, Ílhavo e nos municípios vizinhos, preocupados com o prestígio e dignificação de trabalho do arquitecto, como profissional da arquitectura. A estrutura assenta no trabalho de equipa com uma estrutura flexível preocupada na prestação de um serviço personalizado ajustada às exigências de cada projecto, desde os estudos iniciais até ao pormenor de execução.

De forma a garantir um elevado nível e rigor técnico, a estrutura interna é complementada através de uma consultoria externa. Além disso, é usual o diálogo e o contacto com outros arquitectos para troca de experiências e de pontos de vista. Procura-se sempre a colaboração de profissionais motivados e tecnicamente actualizados com espírito aberto a novas soluções. Indiferente a modas e estéticas rapidamente ultrapassáveis procura-se sempre um fio condutor em todos os trabalhos tentando fundamentar-se numa base teórica. O trabalho tem-se concentrado sobretudo em habitações, quer colectivas quer individuais (moradias) passando por edifícios de serviços, equipamentos, loteamentos, e empreendimentos imobiliários em crescente sofisticação que têm que resultar em sucesso e rentabilidade. As máximas do escritório são: A procura da qualidade e inovação permanentes;Originalidade dos projectos desenvolvidos;Preocupação com imagem pretendida pelos clientes;Relacionamento personalizado com os clientes;Capacidade de coordenação de projectos;Controlo de qualidade e de custos de projectado;Criatividade implementada com técnicas seguras;Satisfação dos clientes;Procura permanente de implementação de mecanismos que promovam a qualidade dos serviços;Assegurar a continuidade do sucesso;Obter uma boa imagem da empresa;Aumentar as oportunidades;Captar o reconhecimento da sociedade e respeito de clientes e fornecedores;Elevados níveis de eficácia profissional.