Rafaela Fraga Brás, Design de Interiores & Homestyling é um atelier de Design de Interiores, localizado em Lisboa.





Com vários anos de experiência em projetos de interiores, entre Portugal e Angola, temos vindo a desenvolver projetos na área residencial, comercial, alojamento local e hotelaria, passando também pela reabilitação de imóveis.

Temos como principal objetivo criar espaços únicos, envolventes, confortáveis e, acima de tudo, pretendemos ver beleza no final de cada projeto. Aliamos a criatividade, o empenho e dedicação à ética e respeito, criando com os nossos clientes e parceiros uma relação de confiança.





Os nossos serviços:

- Consultas de Homestyling - dedicado a clientes e parceiros que pretendam criar um novo movimento na decoração, mantendo uma base existente.





- Projeto de Design de Interiores - com apoio de imagens 3D, a nossa equipa desenvolve projetos chave na mão, desde a fase de conceito decorativo, execução de projeto, orçamentação, gestão do processo e entrega final, com acompanhamento em todas as fases do projeto, de uma equipa criativa e multidisciplinar.





Para saber mais, entre em contacto connosco para o e-mail:

rafaelafragabras.interiores@gmail.com





Teremos todo o gosto para tornar o seu espaço mais feliz!