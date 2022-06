A atenção aos detalhes, é o que define um produto de qualidade superior. A mão humana da nossa sociedade, que ainda hoje é um luxo. Esta instituição com quase 40 anos de história possui uma visão que valoriza o artesanato e inovação criando um luxo duradouro. É a harmonia perfeita de tradição e Design. Interagindo com gerações e gerações de conhecimento.

Criada em 1980 por Manuel Ferreira, a Larforma surgiu no mercado da Decoração de Interiores com uma tendência inovadora. Década após década a empresa foi naturalmente evoluindo e adaptando-se a toda a evolução do mercado.

As nossas propostas têm de ser claramente diferenciadas, desenhadas por uma equipa multicultural de designers respeitando os excepcionais padrões de qualidade, cada produto é desenvolvido pelos melhores técnicos e artesões do sector.

O oposto da produção em série, os produtos manualmente concebidos podem ser personalizados de forma a obter produtos exclusivos. Especializados a trabalhar por projeto, desenho e medida conforme a necessidade e gosto do cliente trabalhamos com matérias-primas nobres como a madeira, couro, lacagens, inox, bronze e cerâmica.

Sabemos que para um negocio ter êxito, não basta ter produtos agradáveis e de qualidade, também sabemos que se deve concentrar no gosto e estilos de vida, fornecendo e proporcionando apoio mesmo após o serviço estar concluído.

Sempre iguais, sempre diferentes.