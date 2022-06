A GenesisDecor nasceu em 1993 com um espírito familiar e a ambição de crescer e fazer a diferença no mercado dos móveis por medida. A missão da GenesisDecor é dar-lhe as melhores opções para um aproveitamento inteligente e prático do espaço. Mais do que mobiliário à medida, criamos móveis à sua medida, de acordo com as suas necessidades de espaço e arrumação.

Com fabrico próprio, software especializado e um know-how adquirido ao longo de mais de duas décadas de actividade comercial, a GenesisDecor é uma empresa moderna e inovadora em constante actualização para corresponder ás novas tendências do mercado e ás exigências que cada cliente.

Somos especialistas em mobiliário multi-funcional nomeadamente em camas ocultas e estantes de correr. As nossas soluções são idealizadas por designers experientes que avaliam e percebem as necessidades de cada cliente desde o primeiro contacto.