Sobre nós

A Casas com Design é uma marca especializada desde 2010 em projecto e comercialização de mobiliário para espaços empresariais, habitacionais ou de lazer.

A equipa é constituída por um grupo de especialistas de várias áreas de intervenção que vão desde o design de produto, à marcenaria e arquitectura de interiores.

A Casas com Design conta com uma equipa de profissionais cuja motivação diária se baseia na procura e disponibilização de soluções que superem as expectativas de quem nos procura.

Interpretamos os espaços como elemento essencial para o incremento da qualidade.

Concentramos por isso, o nosso trabalho na procura e concepção de soluções diferenciadas que vão de acordo com as necessidades dos nossos clientes.