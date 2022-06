A Ecossistemas é uma empresa a laborar desde Fevereiro de 1992 ..

Tem como objecto comercial a construção, manutenção de sistemas de rega e espaços verdes em obras particulares e obras públicas.

Além disso prestamos alguns serviços na área de escavações, passeios e arruamentos, trabalhos em madeira, fornecimento e aplicação de pedras naturais para jardins e outros.

A ECOSSISTEMAS é uma empresa com actuação directa na execução de jardins, instalação de sistemas de rega e outros trabalhos em construção e também em madeiras.

Planificação e execução de espaços verdes;Sistemas de rega adaptados, com níveis de eficiência elevados;Soluções passeios, arruamentos, passadiços em madeira o outras pequenas e grandes obras de construção.Executamos trabalhos em todo o pais.

Seja particular ou obra pública, a nossa equipa de profissionais estão ao seu dispor para poder oferecer um serviço adequado desde o orçamento até à assistência em garantia ou não.

Os produtos a instalar/executar relacionados aos jardins e obras públicas, serão fornecidos por empresas especialistas neste sector. Deste modo temos em catálogo uma grande variedade e uma vasta gama de produtos para melhor podermos projectar uma solução que encaixe na solicitude dos clientes.

Elaboramos projectos para satisfazer os mais diversos estilos e preferências.

Desde a preparação do solo até a plantação, após analisar as funções e actividades previstas para o local e as interferências climáticas directa ou indirectamente, acompanhando a adaptação de cada planta revitalizamos o solo escolhendo as espécies compatíveis com o meio.

A qualidade dos produtos utilizados, a utilização das melhores mudas e plantas aliadas às mais modernas técnicas e equipamentos garante a criação de belíssimos resultados.

NOVAS TENDÊNCIAS DE MERCADO A ECOSSISTEMAS alargou o seu leque de produtos, dando resposta as expectativas dos clientes mais exigentes.

Desta forma disponibilizamos além dos produtos e serviços referenciados:

- Aplicação de relva sintética; - Trabalhos em madeira: Pergulas, Treliças, passadiços e vedações; - Arranjos urbanísticos lancis e pavimentos.

OS NOSSOS SERVIÇOS

Os serviços que a ECOSSISTEMAS disponibiliza, enquadram-se directa ou indirectamente em trabalhos a realizar em espaços verdes e obras públicas.

Os equipamentos e maquinarias que dispomos são utilizados em todo o tipo de obras a realizar.

Factores como preservar a beleza dentro dos parâmetros ideais de crescimento e promover a segurança do cultivo de árvores.

Fornecemos também um constante serviço de manutenção e reposição de peças que em menos de 24 horas estará solucionando seu problema.

Elaboramos projectos para satisfazer os mais diversos estilos e preferências.

Disponibilizamos:

Espaços verdes combinados com plantas, flores ou árvores;

Sistema de rega simples ou complexos;

Ornamentações especiais com pedras ou outros materiais para a formação de zonas de lazer, lagos artificiais e/ou riachos artificiais impermeabilizados.Jardins de baixa manutenção!

PAISAGISMO & IMPLEMENTAÇÃO DE JARDINS

Elaboramos projectos para satisfazer os mais diversos estilos e preferências.

Desde a preparação do solo até a plantação, após analisar as funções e actividades previstas para o local e as interferências climáticas directa ou indirectamente, acompanhando a adaptação de cada planta revitalizamos o solo escolhendo as espécies compatíveis com o meio.

A qualidade dos produtos utilizados, a utilização das melhores mudas e plantas aliadas às mais modernas técnicas e equipamentos garante a criação de belíssimos resultados.

SISTEMAS DE REGA AUTOMATIZADA

Um Sistema de rega automatizado, proporciona inúmeros benefícios a seu jardim.

Utilizando um equipamento fiável, a ECOSSISTEMAS oferece-lhe garantia de eficácia na rega do seu jardim. Além de manter a beleza da paisagem, elimina o uso de mangueiras manuais e proporciona o uso mais racional da água.

O sistema é discreto completamente subterrâneo, com aspersores emergentes, que recolhem após o funcionamento, não interferindo em outras operações de manutenção, e o que é mais importante, na estética da paisagem.

ORNAMENTAÇÕES ESPECIAIS

Ornamentações especiais com pedras ou outros materiais para a formação de zonas de lazer, lagos artificiais e/ou riachos artificiais impermeabilizados, entre muitos outros ornamentos fantásticos.

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DE :

VILAS PRIVADAS,

TURÍSTICAS,

EMPREENDIMENTOS,

HOTÉIS,

CAMPOS DE GOLFE ,

PARQUES DESPORTIVOS,

EMPREENDIMENTOS,

CENTRO COMERCIAIS,

RETAILS,

VIVENDAS,CAMPOS DE FUTEBOL ,

Factores como preservar a beleza dentro dos parâmetros ideais de crescimento, promover a segurança do cultivo de árvores, perto de instalações eléctricas, prédios etc., e manter o solo limpo são solucionados quando tais áreas recebem os cuidados periódicos necessários.

E para isso, não basta possuir recursos humanos treinados, são necessários equipamentos modernos para desenvolver o serviço de forma prática e eficaz.

Em grandes áreas ou em terrenos que não estão a ser utilizados, a manutenção preventiva, faz se através de limpeza e remoção de todo o lixo produzido ou despejado.

Esta manutenção é primordial para evitar focos de doenças, acumulação de entulhos e diversos outros inconvenientes como os insectos.

Estamos preparados e equipados para quaisquer tipos de terrenos, áreas, montes, terrenos baldios, áreas industriais ou residenciais.