Hoje em dia torna-se necessário promover soluções integrais, desde a fase inicial do projeto até à conclusão e materialização da obra.



Deste modo, proponho soluções do tipo "chave na mão", realizando o seu projeto desde a ideia incial até à sua concretização, através de parcerias com equipas multidisciplinares. Acompanho todas as fases projetuais - Estudos Prévios, Licenciamento, Execução, Revisão, Acompanhamento de obra; Tipos de projetos: . Loteamento . Urbanismo . Habitação Unifamiliar e Coletiva . . Comércio e Serviços . Restauração . Reabilitação e Remodelação . . Interiores . Arranjos Exteriores .