Não somos apenas uma empresa de restauro, nós transformamos e personalizamos móveis e artigos de decoração.

O nosso conceito é o upcycling. Agarramos em algo sem valor, considerado lixo, trabalhamos nele e criamos uma nova função para aquele objecto, usando elementos de design e funcionalidade. _ Decoração alternativa, sustentável, divertida e criativa, para aplicar em casa. _Um novo tipo de mobília reciclada, renovada e redesenhada. Na realidade, a ideia é reaproveitar móveis velhos e peças antigas de decoração, algumas até mesmo com séculos de idade, descartadas pelos seus antigos donos, e transformá-las em peças contemporâneas. Os artigos são artesanais e produzidos em pequena escala, tornando-se peças únicas, mas talvez o seu maior valor venha justamente da história de cada um deles. Do velho se faz novo e assim se contribui para a conservação do planeta, através de uma nova proposta ecológica. Além de diminuir a quantidade de entulho nos aterros e lixeiras de uma forma mais económica, é uma proposta sustentável que nos criou uma oportunidade de negócio.