SUGUI Design é uma marca registada de projetos de mobiliário, de produtos e de espaços interiores do sector comercial e da habitação. Esta marca surge com a equipa de designers, Susana e Guilherme Gonçalves, licenciados na ESAD (Escola Superior de Artes e Design) e a desenvolver investigação do processo de Doutoramento, nas áreas do Design e do Desenho, pela Universidade Politécnica de Valência. Desenvolvem projetos desde 1997 com a característica e capacidade de combinar diferentes materiais, na procura conceptual de linguagem com identidade própria, que gera diferentes alternativas e resposta às necessidades dos utilizadores.