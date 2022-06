A Livinwood é uma empresa formada por uma equipa unida pelo sonho de melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Dedicando-se, sobretudo, à concepção, desenvolvimento e edificação de habitações em madeira, a Livinwood procura oferecer soluções inovadoras de habitação a baixos custos, com base no seu sistema construtivo inovador do ponto de vista técnico.

Todas as matérias-primas utilizadas são certificadas e as suas habitações possuem certificado energético.Os seus clientes contam com os mais exigentes critérios na escolha de materiais e sua aplicação. Têm a garantia absoluta que são respeitadas as normas exigidas no espaço europeu e obtêm um certificado de garantia de 30 anos.

A Livinwood coloca à disposição dos seus clientes uma equipa de arquitectos e engenheiros experientes na elaboração e aprovação de projectos personalizados, fazendo todo o acompanhamento desde a elaboração destes até à aprovação na câmara municipal e obtenção da licença de habitabilidade.

Fazem ainda parte da equipa da Livinwood profissionais altamente experientes na obtenção de crédito à habitação, conseguindo-se a aprovação dos mesmos com as melhores condições.

Em suma, a Livinwood dedica-se à concepção e construção de um vasto leque de construções em madeira:

- Moradias

- Casas modulares

- Passadiços

- Pérgolas-

Telheiros

- Deck´s

- Soalhos

- Pontes

- Trabalhos de Carpintaria

- Caixilharia em Madeira, PVC e Alumínio

- Cozinhas e Roupeiros