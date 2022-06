Criação de padrões e estampagem manual de tecidos através de técnica tradicional. Produzimos peças únicas para decoração. As cores e os padrões, são criados e desenhados pela Pandan Studio. O processo de estampagem utilizado, permite-nos usar em cada padrão uma cor diferente de acordo com o gosto do cliente, ou ainda, a pedido do mesmo, criar novos padrões que se enquadrem nas suas necessidades e gostos.