FERDIGON®

Uma nova marca com experiência e qualidade, adquirida ao longo de 25 anos de fabricação de móveis em Portugal- nós acreditamos que não vai comprar melhor do que nosso produto. Nós usamos a nossa experiência em seu benefício, combinando o melhor dos métodos tradicionais com avançada tecnologia, para lhe proporcionar a melhor qualidade de mobiliário Chesterfield (Capitoné). Todo o nosso mobiliário é produzido em Portugal com materiais nacionais e nenhum trabalho é sub-contratado. Supervisionamos todos os elementos de fabricação e damos preferência à qualidade ao invés da quantidade. Todos os elementos dos nossos produtos possuem garantia - desde a madeira até à pele ou tecido da mais alta qualidade. Nós garantimos 10 anos nas estruturas. Todos os outros materiais e mão de obra por 2 anos. Somos capazes de oferecer um serviço personalizado. Podemos fazer qualquer cadeira, cama, painel de parede, pousa pés, puff, espelho ou sofá sendo este menor, maior, mais longo, mais profundo, mais firme ou mais suave - na verdade, se você tem alguma necessidade especial teremos o prazer de discutir consigo.