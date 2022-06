Grupo FLY foi criado para satisfazer as mais variadas necessidades dos nossos clientes, principalmente no sector de mobiliário. Pelo que a FlyBaby dedica-se ao mobiliário infantil e juvenil, e FlyHome à decoração e mobiliário para a casa.

A equipa de trabalhadores tem uma vasta experiência em mobiliário. Com mais de 30 anos de experiência nesse sector, prometemos oferecer os melhores serviços e produtos. É um prazer para nós que o grupo FLY esteja situado na Capital Europeira de Mobiliário, Paços de Ferreira localizada no distrito do Porto, Portugal. Foi nesta cidade que cada trabalhador aprendeu sua arte. A filosofia desta empresa é oferecer o nosso melhor a cada cliente. Qualidade, Design e Felicidade, é a combinação perfeita para sentir-se desejado a trabalhar conosco.

QUALIDADE. Os produtos podem ter um design singular, mas se não tiver qualidade, não vamos conseguir atingir o objectivo da empresa, o contentamento e felicidade do nosso cliente. Por isso dedicamos tempo à pesquisa de melhores materais, e escolhemos as melhores combinações de acabamentos.

DESIGN. Design não consiste somente na beleza do produto. Design é um processo de desenvolvimento criativo que trabalha em cima de objectivos e filosofias. Quando recebemos uma proposta de um novo projeto, nossa equipa criativa dedica-se a 100% para superar as espectativas dos nossos clientes.

FELICIDADE. Pode existir qualidade e design, mas se nosso cliente não está feliz, não atingimos nosso objectivo. Por traz de cada projeto existem desejos, espectativas e sentimentos que o cliente tem. Todos eles têm que estar presentes na peça de mobiliário. Esse é o nosso trabalho!

Com mais de 30 anos de experiência em execução de projectos de mobiliário, conseguimos satisfazer qualquer necessidade dos nossos clientes.

Se é cliente particular, ou se é decorador, arquiteto, designer ou outro tipo de retalhista, a FLY HOME, terá todo o prazer de trabalhar consigo.