A luz e Riscos é uma empresa que está no mercado desde 2003 e desenvolve a sua atividade em vários setores, são eles; eletricidade, execução de qualquer tipo de instalação elétrica; canalização, execução de qualquer tipo de tubagem de aguas, saneamentos, reparaçoes etc, climatização, instalação de sistemas de aquecimento, arrefecimento de qualquer tipo painéis solares manutenção e reparação, cctv e redes de incendio; instalação de câmaras de vídeo, alarmes, sistemas de detecção e extinção de incêndio. Somos reconhecidos pela anacom; Direção Geral de Energia, Apirar. Temos ainda alvará com várias classes de atuação.