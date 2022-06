Com o Segmento Urbano acreditamos e trabalhamos para que a ARQUITECTURA seja a maior das artes, a aliança perfeita entre ciência, técnica e estética, essencial ao bem construir e não uma arte em vias de extinção ameaçada por princípios a ela alheios.

Fazemos questão que os nossos projectos sejam fruto de uma investigação continua e de uma forte inquietação formal e conceptual, por forma a satisfazer as necessidades de um determinado cliente e determinado programa, e até de as superar. Temos noção da nossa responsabilidade enquanto projectistas, num mundo cada vez mais globalizado e movido por interesses puramente económicos, acreditando que o projecto e a coordenação de todas as especialidades envolvidas, são o veiculo essencial para a satisfação perante o elemento construído e para a sua adequabilidade ao desafio inicial, valorizando o capital de quem acredita em nós. Cumprimos rigorosamente prazos e metas construindo relações de confiança e respeito com os nossos clientes, fazendo com que cada projecto seja único e exactamente à sua medida. No segmento urbano colocamos todos os conhecimentos técnicos, valores estéticos e éticos e até a nossa energia intrinseca, ao serviço de uma ideia, necessidade ou desafio arquitectónicos, fazendo vingar o facto de a Arquitectura ser a maior das artes, e essencial ao bem estar humano. Gratos pelas oportunidades do presente, ansiosos por desafios futuros