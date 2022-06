Prestamos uma vasta gama de serviços com profissionalismo e responsabilidades, desde substituir uma lampada até efectuar uma remodelação total, incluindo decoração de interiores.

Segue-se uma lista com alguns nossos serviços:

- DEMOLIÇÃO, carga e transporte para vazadouro autorizado.

- ARMADOR DE FERRO. Execução e colocação armaduras de ferro para a realização de obras de betão armado.

- PEDREIRO. Execução alvenarias: levantamento parede (tijolos, blocos, .), Betonilha, Abertura e tapamento de roças, . . acabamentos, .

- ESTUCADOR. Reboco, Estuques, Barramento; Alisamento de tectos e paredes com massa fina

- LADRILHADOR. Aplicação Pedras, Ladrilho, Azulejos, Mosaico, Tijoleira, Pastilhas, .

- CANALIZADOR. Construção ou Substituição redes de água f/q, esgotos, gás; Desentupimento

- CARPINTEIRO / MARCENEIRO

- RESTAURADOR objectos decorativos e artísticos

- ELECTRICISTA: Montagem e reparação eléctrica

- SERRALHEIRO

- VIDRACEIRO

- PINTOR. Pintura / Lacagem / Envernizamento; Tratamento e Conservação de Elementos em Ferro (anticorrosivo) e Madeira: vãos de portas e janelas, portões, gradeamentos, mobiliário, .

- MONTAGEM DIVISÓRIAS E TECTOS FALSOS em gesso cartonado (Pladur), Madeira, PVC, .

- PAVIMENTOS soalhos de madeira e MDF, parquete, chão flutuante, cerâmicas, granito, pedra, cimento afagado, microcimento, alcatifas, cortiça

- Acabamentos

- Reparação infiltrações, rachaduras e fissuras

- Tratamento do aparecimento de microorganismos como fungos, bolores / mofo, liquens e algas; mau cheiro e humidade.

- IMPERMEABILIZAÇÃO - resolução problemas com infiltrações e humidade em coberturas, terraços, varandas, . . (com telas de PVC, asfálticas ou líquidas com resinas epóxi); aplicação de hidrofugante, .

- ISOLAMENTO térmico e acústico (com lã de rocha, cortiça ou poliestireno extrudido)

- Afagamento, Polimento

- Renovação de banheiras (Restauro, esmaltagem, vitrificação)

- Papel de parede

- Aproveitamento de Sótão

- Modernização espaços

- Caixilharia em madeira, PVC e alumínio

- COBERTURAS / TELHADO - construção, substituição e recuperação.

- Apoio e Manutenção

- INSTALAÇÃO / MONTAGEM móveis, aparelhos ou qualquer equipamentos

- Reparações / Arranjos estores, portas, fechaduras, janelas, estendais, louças sanitárias e acessórios, torneiras, .

- DESINFECÇÃO, DESINFESTAÇÃO. Eliminação de Pulgas, Baratas, Formigas, Aranhas, Vespas; Tratamento de madeira.

- LIMPEZAS fins de obras, jardins, terrenos, telhado, sótãos, chaminés, caves, garagens, toldos e reclames, remoção de calcário e ferrugem, lavagem com máquina de alta pressão, .

- . entre outras. Temos um vasto leque de serviços. Se necessita de algum serviço que não se encontra aqui mencionado, não perca mais tempo, peça um Orçamento e fique com a garantia de um bom serviço!





"IMPORTANTE" Para solicitar um Orçamento Grátis, envie:

- Descrição detalhada dos serviços pretendidos. Quanto mais detalhes tivermos, mais depressa poderemos processar sua solicitação.

- Todas as Medidas necessárias (comprimento, largura, altura; área m², espessura, m/linear, quantidade,.. etc.

- Planta, original ou desenhado à mão

- Fotos

- Morada da obra: rua, nº, código postal e localidade

- Nome e contato tel.

ou . .

. se deseja, pode agendar a visita de um técnico ao local para tirar as medidas / revisão / análise / diagnostico e levantamento das necessidades, mas esse tipo de serviço já é pago: 25€/h + deslocação* que contempla compensação do tempo perdido e gasolina para a viagem (ida ⇄ volta).

* 25€ - dentro de Lisboa

** fora do perímetro de Lisboa serão acrescidos de 1€/km.









"PRESTIGIO" - A & A

http://obra-m2.wixsite.com/prestigio