A Novilei Imobiliária c/ licença de Mediação AMI 2895 é uma empresa do sector imobiliário que actua no mercado de Administração e Venda de Imóveis.

Encontramo-nos desde 1998 em instalações próprias na AVENIDA 22 DE MAIO, principal Avenida de acesso á cidade de LEIRIA em frente ao parque da cidade junto ao Castelo e Estádio Municipal.

Com um padrão de seriedade e ética na prestação de serviços imobiliários, empenhamo-nos em orientar os clientes através de cada etapa, oferecendo um serviço de consultoria que se prolonga para além da conclusão do negócio.

Actuamos em todos os segmentos de mercado, comercializando imóveis residenciais, comerciais, industriais, de lazer e terrenos em toda a zona centro, mas com maior foco na cidade de Leiria e concelhos limítrofes.

Nesta época de Oportunidades, procuramos oferecer os melhores negócios aos nossos clientes. Através de parcerias com vários bancos e financeiras, temos em carteira imóveis aos melhores preços e com as melhores condições de financiamento.

Quem nos procura pode contar com profissionais íntegros, motivados em servi-lo com um alto nível de serviço e um total profissionalismo que temos demonstrado desde 1998.

